- Не успел, чисто обнял после первого тайма. Надеюсь, что это для неё был интересный образ. Отдали кепку ей. Я был без кепки, но кепка была на поле, рядом с ней.
Как я уже не раз говорил, для меня важно то, что она приходит на матчи, поддерживает. Вратарская позиция немного особенная, потому что мы немного одиночки на поле. Для меня важно, что я всегда могу посмотреть на трибуны, когда она там сидит. Я знаю, что она следит, смотрит и старается меня поддержать. Для меня это очень важно, - сказал Сафонов.
17 ноября сборная России обыграла Венесуэлу со счётом 2:0 благодаря дублю Алексея Миранчука. Эта встреча стала заключительной для национальной команды в 2026 году.
Rusfootball.info
Сафонов: для меня важно, что дочь приходит на матчи и поддерживает меня
Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о присутствии дочери на стадионе на матче против Венесуэлы (2:0).
Фото: Андрей Шрамко, РФС