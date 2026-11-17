"Было заметно, что уровень у нас выше". Булыкин оценил победу России над Венесуэлой

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление национальной команды в товарищеском матче против Венесуэлы.

Фото: Андрей Шрамко, РФС

Экс-футболист остался доволен как результатом встречи, так и качеством игры россиян.



- Что касается победы над Венесуэлой в товарищеском матче, то мне он очень понравился, особенно результат. Хорошо сыграли, и голы ребята красивые забили. Было заметно, что уровень у нас выше. Уверен, все получили удовольствие от игры наших ребят в этой встрече.



- Виден большой потенциал у нашей команды?



- Пока без соревновательного периода, но смотрится хорошо. Хотелось бы уже как можно быстрее вернуться на международную арену.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info