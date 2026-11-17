- Мне показалось, что интересный был матч для зрителей, и для нас тоже. Была задача импровизировать в первом тайме. Получалось выходить из обороны через короткие передачи. Я получил удовольствие от игры дома.
Итоги года для сборной? Самое главное, что запоминается - это последний сбор, который мы заканчиваем победой, - сказал Сафонов.
17 ноября сборная России обыграла Венесуэлу со счётом 2:0 благодаря дублю Алексея Миранчука. Эта встреча стала последней для команды Валерия Карпина в 2026 году.
Rusfootball.info
Сафонов: я получил удовольствие от игры дома
Вратарь сборной России Матвей Сафонов дал комментарий после победной игры с Венесуэлой (2:0).
Фото: Андрей Шрамко, РФС