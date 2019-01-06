"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за защитника "Ромы" Маноласа €36 млн

Защитник "Ромы" Костас Манолас может по окончании сезона перейти в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Football Italia, английский клуб готов заплатить за 27-летнего грека 36 миллионов евро в качестве отступных.Зарплата Маноласа в "МЮ" может составить 6 миллионов. Его действующий контракт с "Ромой" рассчитан до 2022 года.В текущем сезоне Серии А игрок провел 16 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.