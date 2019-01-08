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"Ливерпуль" в Кубке Англии проиграл "Вулверхэмптону"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" уступил "Вулверхэмптону" со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 2:1

Кубок Англии

1/32 финала

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 2:1

Голы: Хименес, 38, Невеш, 56 - Ориги, 51.

"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Коуди, Беннетт, Винагре, Кастро (Догерти, 75), Невеш, Дендонкер, Моутинью, Жота (Кавалейру, 52), Хименес (Кошта, 83).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Хувер, 6), Фабиньо, Морено, Камашу, Кейта, Джонс (Салах, 70), Милнер, Шакири, Ориги, Старридж (Фирмино, 70).

Предупреждения: Милнер, 15.
Теги: Вулверхэмптон Ливерпуль АПЛ
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 00:57)
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Ну и чудесно - подкинули старичкам с мерсесайской гостевой ведро помоев в их корыто - месяц можно чавкать. С удовольствием
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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