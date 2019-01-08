"Ливерпуль" в Кубке Англии проиграл "Вулверхэмптону"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" уступил "Вулверхэмптону" со счётом 1:2 и вылетел из турнира.Хименес, 38, Невеш, 56 - Ориги, 51.: Радди, Боли, Коуди, Беннетт, Винагре, Кастро (Догерти, 75), Невеш, Дендонкер, Моутинью, Жота (Кавалейру, 52), Хименес (Кошта, 83).Миньоле, Ловрен (Хувер, 6), Фабиньо, Морено, Камашу, Кейта, Джонс (Салах, 70), Милнер, Шакири, Ориги, Старридж (Фирмино, 70).Милнер, 15.