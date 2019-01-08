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Кристиан Эриксен может стать самым дорогим игроком в истории футбола

"Тоттенхэм Хотспур" летом готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном, которым интересуется "Реал", за 250 млн евро.

По информации AS, мадридский клуб пока готов предложить за датского футболиста 120 млн евро, но к лету ситуация может измениться.

26-летний Эриксен перешёл в "Тоттенхэм" летом 2013 года из "Аякса" за € 13,5. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, стал автором четырёх забитых мячей и отдал семь результативных передач.
Теги: Тоттенхэм Эриксен Реал АПЛ
Сегодня, 16:48
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#6  VitL  Белгород (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Эриксен перешёл в "Тоттенхэм" летом 2013 года из "Аякса" за € 13,5.


за скоко?!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 18:32)
  • -1
  •  (1)

Млять ну ни стоит он таких бабок! Средьненький по мировым меркам футболист! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 17:25)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
Российским клубам никогда ничего не светит ,ни через десять лет ,ни через 100. Пока Англия и Испания под воду не уйдут. Их клубы уничтожили футбол как игру и спорт.

рано или поздно это все должно лопнуть
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:21)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это все уже становится похожим на обычную финансовую пирамиду
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 17:00)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Волга НН»
Российским клубам никогда ничего не светит ,ни через десять лет ,ни через 100. Пока Англия и Испания под воду не уйдут. Их клубы уничтожили футбол как игру и спорт.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#1  mongolor  СПБ (Сегодня, 16:54)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Толстосумы совсем сбрендили....Даешь мульярд за чела в труселях и бутсах!)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
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