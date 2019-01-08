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Уфа Анжи
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Кристиан Эриксен может стать самым дорогим игроком в истории футбола
"Тоттенхэм Хотспур" летом готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном, которым интересуется "Реал", за 250 млн евро.
По информации AS, мадридский клуб пока готов предложить за датского футболиста 120 млн евро, но к лету ситуация может измениться.
26-летний Эриксен перешёл в "Тоттенхэм" летом 2013 года из "Аякса" за € 13,5. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, стал автором четырёх забитых мячей и отдал семь результативных передач.
По информации AS, мадридский клуб пока готов предложить за датского футболиста 120 млн евро, но к лету ситуация может измениться.
26-летний Эриксен перешёл в "Тоттенхэм" летом 2013 года из "Аякса" за € 13,5. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, стал автором четырёх забитых мячей и отдал семь результативных передач.
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