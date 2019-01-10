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Рэмси согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом", о его переходе объявят в ближайшие дни

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмси договорился согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом", информирует The Guardian.

28-летний валлиец будет получать 8 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмси станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду. О трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча за "Арсенал", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Теги: АПЛ Арсенал Ювентус Рэмзи
Сегодня, 11:38
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