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Daily Mail: "МЮ" выплатил Моуринью 15 млн фунтов за досрочное расторжение контракта

"Манчестер Юнайтед" заплатил Жозе Моуринью 15 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail.

Моуринью был уволен 18 декабря после 2,5 лет в клубе.

Под его руководством "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 14:50
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 15:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Реал, Челси, МЮ... Везде Маур получал нехилую компенсацию. Неплохая задумка для пополнения кошелька.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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