Daily Mail: "МЮ" выплатил Моуринью 15 млн фунтов за досрочное расторжение контракта

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:02
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом
16:33
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити"
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити"
14:21
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (4)
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (4)
13:52
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (3)
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (3)
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
11:33
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
08:25
Тренер "Бертона": Гвардиола пригласил меня на бокал вина, но, надеюсь, бокалом мы не ограничимся
Тренер "Бертона": Гвардиола пригласил меня на бокал вина, но, надеюсь, бокалом мы не ограничимся
Вчера, 23:55
"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной"
"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной"
Вчера, 23:37
Дмитрий Селюк: будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов (10)
Дмитрий Селюк: будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов (10)
Вчера, 23:30
Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Daily Mail: "МЮ" выплатил Моуринью 15 млн фунтов за досрочное расторжение контракта
"Манчестер Юнайтед" заплатил Жозе Моуринью 15 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail.
Моуринью был уволен 18 декабря после 2,5 лет в клубе.
Под его руководством "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
Моуринью был уволен 18 декабря после 2,5 лет в клубе.
Под его руководством "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
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