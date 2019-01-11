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Александр Зинченко намерен перейти в испанский клуб

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Футболист недоволен своим игровым количеством времени. 22-летний украинец решил сменить клуб из-за нехватки игровой практики.

"Александр уйдет, но пока не понятно куда. "Наполи"? Испания — это более реальный вариант", — сообщил источник близкий к Зинченко "Спорт день за днем"
Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ Ла Лига
Сегодня, 14:35
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#1  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:57)
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