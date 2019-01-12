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AS: "Тоттенхэм" готов отпустить Кейна в "Реал" за 350 млн евро

"Реал" хочет приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна следующим летом.

Мадридцы в декабре обратились в лондонский клуб по поводу возможного трансфера. "Шпоры" готовы отпустить 25-летнего форварда по завершении сезона за 350 миллионов евро, сообщает AS.

Руководство мадридского клуба надеется, что летом цена будет снижена.
Теги: Тоттенхэм Реал Ла Лига АПЛ Кейн
Сегодня, 12:16
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