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Виллиан, Азар и Педро - в старте "Челси" на матч с "Ньюкаслом"

"Челси" назвал стартовый состав на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с "Ньюкаслом".

"Челси": Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Давид Луис, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Виллиан, Эден Азар, Педро Родригес.
Теги: Челси Ньюкасл АПЛ
Сегодня, 20:02
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