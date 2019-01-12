Леандро Паредес ретвитнул пост с роликом "Леандро, добро пожаловать в "Челси"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в твиттере ретвитнул пост с видео под названием "Леандро, добро пожаловать в "Челси".Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за футболиста 30 миллионов евро.Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы".