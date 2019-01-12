Новости партнеров

Леандро Паредес ретвитнул пост с роликом "Леандро, добро пожаловать в "Челси"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в твиттере ретвитнул пост с видео под названием "Леандро, добро пожаловать в "Челси".

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за футболиста 30 миллионов евро.

Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы".

Леандро Паредес ретвитнул пост с роликом "Леандро, добро пожаловать в "Челси"
Теги: Паредес Челси Зенит АПЛ
Сегодня, 21:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
ретвитнул пост
мда...я стар, я суперстар...что сие означает, ритвитнул?

перепостил
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
ретвитнул пост
мда...я стар, я суперстар...что сие означает, ритвитнул?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  mongolor  СПБ (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Попутного ветра Лео.....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#2  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 21:54)
  • +2
  •  (2)

Будем надеяться, что хотя бы деньги приличные будут выручены. И их потратят на качественных легионеров.
А так... очень обидно, что из такой армии легов-аргентинцев ни один себя по-настоящему не показал.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 21:41)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот и хорошо
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.