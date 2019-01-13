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Виллиан: мое будущее в "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Виллиан сказал, что не собирается в ближайшее время уезжать из Англии:

- В АПЛ не бывает простых матчей. "Челси" необходимо поработать над реализацией. В матче с "Ньюкаслом" у команды не получалось забить, но у нас есть всё, чтобы добавить в следующих играх. Это здорово, что нам удалось показать свой характер. Самое важное сейчас – победа.

Слухи о переходе в "Барселону"? Я не читаю газет. Не знаю, о чём вы говорите. Моё будущее в "Челси", — приводит слова Виллиана британское издание BT Sport.
Теги: Челси Барселона Виллиан
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