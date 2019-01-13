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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
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Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
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Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
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Де Хеа подарил Селихову футболку
Вратарь московского "Спартака" похвастался в инстаграме подарком от голкипера испанской сборной.
Напоминаем, что Александр Селихов только вернулся к тренировкам после длительного восстановления от травмы ахилла.
Напоминаем, что Александр Селихов только вернулся к тренировкам после длительного восстановления от травмы ахилла.
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