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Де Хеа подарил Селихову футболку

Вратарь московского "Спартака" похвастался в инстаграме подарком от голкипера испанской сборной.

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@d_degeaofficial ???

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Напоминаем, что Александр Селихов только вернулся к тренировкам после длительного восстановления от травмы ахилла.
Теги: АПЛ Де Хеа Манчестер Юнайтед Спартак Селихов
Сегодня, 15:40
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#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
При всём уважении, у Селихова другие "герои" - Салах, Манэ, Фирмино... А де Хеа здорово на ЧМ сыграл - даже от Смолова пропустил пенальти.


отлично.
ждём повления майки ДеХеа на Авито .


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:18)
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Ну - не зря поехал
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  SergioV  Белгород (Сегодня, 15:49)
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Болеет за:
«Спартак»
При всём уважении, у Селихова другие "герои" - Салах, Манэ, Фирмино... А де Хеа здорово на ЧМ сыграл - даже от Смолова пропустил пенальти.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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