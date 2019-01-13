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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
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Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
"Манчестер Сити" за 100 миллионов евро хочет подписать хавбека "Наполи"
Полузащитник итальянского "Наполи" Маркес Аллан может оказаться в английском "Манчестер Сити".
По информации Tuttomercatoweb, "горожане" готовы предложить клубу Серии А €100 млн за бразильского футболиста.
Договор хавбека с "Наполи" истекает 30 июня 2023 года.
"Газета.ру"
По информации Tuttomercatoweb, "горожане" готовы предложить клубу Серии А €100 млн за бразильского футболиста.
Договор хавбека с "Наполи" истекает 30 июня 2023 года.
"Газета.ру"
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