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"Манчестер Сити" за 100 миллионов евро хочет подписать хавбека "Наполи"

Полузащитник итальянского "Наполи" Маркес Аллан может оказаться в английском "Манчестер Сити".

По информации Tuttomercatoweb, "горожане" готовы предложить клубу Серии А €100 млн за бразильского футболиста.

Договор хавбека с "Наполи" истекает 30 июня 2023 года.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити Наполи Серия А АПЛ
Сегодня, 19:50
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