"Манчестер Сити" за 100 миллионов евро хочет подписать хавбека "Наполи"

Полузащитник итальянского "Наполи" Маркес Аллан может оказаться в английском "Манчестер Сити".По информации Tuttomercatoweb, "горожане" готовы предложить клубу Серии А €100 млн за бразильского футболиста.Договор хавбека с "Наполи" истекает 30 июня 2023 года.