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Tuttosport: Аарон Рэмзи в пятницу подпишет контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи в пятницу подпишет контракт с "Ювентусом", сообщает Tuttosport.

Срок соглашения составит 5 лет, в год Рэмзи будет получать 7,5 млн евро. Контракт валлийца истекает летом и "Ювентусу" он достанется бесплатно.

Если же туринцы хотят заполучить его сейчас его сейчас, им придется заплатить не менее 20 млн евро. В итальянском клубе надеются найти компромисс в данной ситуации.
Теги: АПЛ Серия А Арсенал Ювентус Рэмзи
Сегодня, 13:54
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