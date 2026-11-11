Бубнов ответил, можно ли отнести ЦСКА к командам, борющимся за чемпионство

"Сейчас еще можно, но… Но оставшиеся четыре тура до зимы будут очень показательны и во многом определяющими. Вот как они сыграют. Если смогут как меньше очков потерять, то да, будут бороться весной до конца.
Но вся эта пятерка она в состоянии… Бороться [за титул]. Между собой. Туда больше никто не вклинится", - сказал Бубнов.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. По итогам 14 прошедших туров "армейцы" набрали 26 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице. От лидирующих в чемпионате "Зенита" и "Динамо" красно-синие отстают на пять баллов.
До зимней паузы команда Дмитрия Игдисамова примет на своем поле грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", а также встретится на выезде со столичной "Родиной".
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"