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Форвард махачкалинского "Динамо" получил вызов в сборную

Игрок "Динамо" Махачкала вызван в национальную сборную своей страны.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Нападающий "Динамо" Миро вновь получил приглашение в национальную команду Анголы для участия в официальных матчах. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Махачкалы.

14 и 17 ноября ангольская сборная проведет две игры с Южным Суданом у себя дома в рамках отборочного раунда Кубка африканских наций.

В этом сезоне 23-летний Миро сыграл во всех 14 турах РПЛ и отличился двумя забитыми голами.

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