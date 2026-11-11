Нападающий "Динамо" Миро вновь получил приглашение в национальную команду Анголы для участия в официальных матчах. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Махачкалы.
14 и 17 ноября ангольская сборная проведет две игры с Южным Суданом у себя дома в рамках отборочного раунда Кубка африканских наций.
В этом сезоне 23-летний Миро сыграл во всех 14 турах РПЛ и отличился двумя забитыми голами.
Форвард махачкалинского "Динамо" получил вызов в сборную
Игрок "Динамо" Махачкала вызван в национальную сборную своей страны.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала