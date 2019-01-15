"Тоттенхэм" нашел замену Кейну в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Малком в зимнее трансферное окно может пополнить состав "Тоттенхэм Хотспур".По информации Daily Star, руководство и тренерский штаб «шпор» рассматривают кандидатуру бразильца в качестве замены получившему травму Харри Кейну и уехавшему на Кубок Азии Сон Хын-Мину. Отмечается, что каталонцы не против расстаться с игроком.В текущем сезоне 21-летний Малком провел лишь пять матчей в чемпионате Испании, в которых результативными действиями отметиться не смог.