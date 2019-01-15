Новости партнеров

"Тоттенхэм" нашел замену Кейну в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Малком в зимнее трансферное окно может пополнить состав "Тоттенхэм Хотспур".

По информации Daily Star, руководство и тренерский штаб «шпор» рассматривают кандидатуру бразильца в качестве замены получившему травму Харри Кейну и уехавшему на Кубок Азии Сон Хын-Мину. Отмечается, что каталонцы не против расстаться с игроком.

В текущем сезоне 21-летний Малком провел лишь пять матчей в чемпионате Испании, в которых результативными действиями отметиться не смог.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Малком Барселона Ла Лига АПЛ
Сегодня, 21:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.