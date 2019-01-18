Жозе Моуринью: Абрамович не знал, кто такой Дрогба

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, как убедил владельца клуба Романа Абрамовича приобрести у "Марселя" нападающего Дидье Дрогба."Дрогба - очень преданный парень. Он никогда не забывал, что я взял его в премьер-лигу из "Марселя". Он не ожидал этого, потому что он был уже не очень молод, когда начал играть на таком уровне. Точно помню, как Абрамович спрашивал меня: "кого ты хочешь в нападение?" Я сказал, что Дрогба. "Кто это? Где он играет?". "Мистер Абрамович, не говорите, а платите деньги", - ответил я. Дрогба стал идолом для "Челси" и для премьер-лиги", - цитирует Моуринью beIN Sports.