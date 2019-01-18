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Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не получил серьезной травмы.

Игрок рассказал журналисту Иану Ирвингу, что готов играть с "Брайтоном" (матч состоится в субботу, 19 января).

Погба пропустил тренировки "Ман Юнайтед" во вторник и среду.
Теги: АПЛ Погба Брайтон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:29
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