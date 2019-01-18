Паоло Мальдини выступает за переход Озила в "Милан", Газидис - против

В руководстве "Милана" возникли разногласия относительно возможного трансфера в клуб полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.По информации источника, директор по стратегическому развитию и легенда клуба Паоло Мальдини выступает за переход немецкого футболиста, отмечая его высокий класс и опыт. В свою очередь исполнительный директор россонери Иван Газидис, перешедший в "Милан" минувшим летом как раз из "Арсенала", не хочет видеть Озила в команде, поскольку считает, что клуб должен сфокусироваться на приобретении более молодых игроков.Утверждается, что разногласия между Мальдини и Газидисом могут в ближайшее время перерасти в конфликт.