Райан Гиггз: верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона

Известный в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красные дьяволы" финишируют в первой четверке по итогам сезона."Я верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона. Все дело в инерции. Если в этой части сезона у команды есть серьезная инерция, ее трудно остановить. В субботу "Челси" сыграет с "Арсеналом" в гостях, а мы примем "Брайтон", так что, нам будет проще подобраться к "синим". Месяц назад перед "Манчестером" не было цели финишировать в четверке, но сейчас все изменилось. Судя по тому, как играет команда, эта задача вполне выполнима. Вместо того, чтобы смотреть через плечо, мы смотрим вверх, и это приятно", - цитирует Гиггза Sky Sports.