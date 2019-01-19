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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Райан Гиггз: верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона
Известный в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красные дьяволы" финишируют в первой четверке по итогам сезона.
"Я верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона. Все дело в инерции. Если в этой части сезона у команды есть серьезная инерция, ее трудно остановить. В субботу "Челси" сыграет с "Арсеналом" в гостях, а мы примем "Брайтон", так что, нам будет проще подобраться к "синим". Месяц назад перед "Манчестером" не было цели финишировать в четверке, но сейчас все изменилось. Судя по тому, как играет команда, эта задача вполне выполнима. Вместо того, чтобы смотреть через плечо, мы смотрим вверх, и это приятно", - цитирует Гиггза Sky Sports.
"Спорт-Экспресс"
"Я верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона. Все дело в инерции. Если в этой части сезона у команды есть серьезная инерция, ее трудно остановить. В субботу "Челси" сыграет с "Арсеналом" в гостях, а мы примем "Брайтон", так что, нам будет проще подобраться к "синим". Месяц назад перед "Манчестером" не было цели финишировать в четверке, но сейчас все изменилось. Судя по тому, как играет команда, эта задача вполне выполнима. Вместо того, чтобы смотреть через плечо, мы смотрим вверх, и это приятно", - цитирует Гиггза Sky Sports.
"Спорт-Экспресс"
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