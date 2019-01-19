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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон энд Хоув Альбион".
Чемпионат Англии
23 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:1
Гол: Погба, 28 (пен.), Рашфорд, 43 (пен.) - Гросс, 72
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич, Лингард (Мата, 75), Эррера, Погба, Рашфорд (Дармиан, 90+3), Марсьяль (Лукаку, 88)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Баттон, Монтойя, Бонг, Даффи, Данк, Гросс (Кайал, 82), Марч (Нокэрт, 60), Проппер, Стивенс, Мюррей (Андоне, 60), Локадия
Предупреждения: Рашфорд, 90+3
Чемпионат Англии
23 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:1
Гол: Погба, 28 (пен.), Рашфорд, 43 (пен.) - Гросс, 72
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич, Лингард (Мата, 75), Эррера, Погба, Рашфорд (Дармиан, 90+3), Марсьяль (Лукаку, 88)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Баттон, Монтойя, Бонг, Даффи, Данк, Гросс (Кайал, 82), Марч (Нокэрт, 60), Проппер, Стивенс, Мюррей (Андоне, 60), Локадия
Предупреждения: Рашфорд, 90+3
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