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"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон энд Хоув Альбион".

Чемпионат Англии

23 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 2:1

Гол: Погба, 28 (пен.), Рашфорд, 43 (пен.) - Гросс, 72

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Джонс, Линделёф, Матич, Лингард (Мата, 75), Эррера, Погба, Рашфорд (Дармиан, 90+3), Марсьяль (Лукаку, 88)

"Брайтон энд Хоув Альбион": Баттон, Монтойя, Бонг, Даффи, Данк, Гросс (Кайал, 82), Марч (Нокэрт, 60), Проппер, Стивенс, Мюррей (Андоне, 60), Локадия

Предупреждения: Рашфорд, 90+3
Теги: Манчестер Юнайтед Брайтон АПЛ
Сегодня, 19:58
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#7  s.o.b.   (Сегодня, 21:07)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Шестую подряд в АПЛ, седьмую, если считать и кубок...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#6  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Седьмую.....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#5  Stark   (Сегодня, 20:52)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
получается- они сливали Особенного ?
глядя на такой рывок другие объяснения как-то становятся второстепенными..

Взяли пару уроков у Глушака и ромашки blush
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Пивовед
получается- они сливали Особенного ?

Он оказался слишком особенным для них


без шуток- может быть, тренер, чьи национальные и еврокубки не вместятся ни в один сервант, пал жертвой болезненной, патологической толерастии в Англии.

достаточно вспомнить волну нытья в газетах в адрес Моуриньо, и кто её постоянно испускал, жалуясь на малость уважения.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:04)
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Цитата: Пивовед
получается- они сливали Особенного ?

Он оказался слишком особенным для них
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 20:01)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
https://www.rusfootball.info/england/1146531719-sulsher-bet-rekordy-no-bez-udachi-i-fenomenalnogo-de-hea-seriya-myu-by-prervalas.html

Так шестую или седьмую?)) Кажется у кого-то с элементарной арифметикой совсем плохо))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
получается- они сливали Особенного ?
глядя на такой рывок другие объяснения как-то становятся второстепенными..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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