Игроки против тренера. Сарри обвиняет своих подопечных в неправильном отношении к делу

Наставник "Челси" недоволен тем, как ведут себя его футболисты, проигравшие второй большой матч подряд. О претензиях итальянца, проигранной борьбе Моуриньо и операциях Солари в МадридеУ "Челси" большие неприятности. "Синие" уверенно начинали сезон и казалось, что бывший руководитель "Наполи", преданный конкретному стилю, покорил Англию с первого шага, но всё оказалось не так. Если на момент 8-го тура "Челси" шёл вровень с "Ливерпулем" и "Сити", без потерь очков, то теперь подопечные Сарри четвёртые: пропустили вперёд себя "Тоттенхэм" и безнадежно отстали от двух фаворитов. Лондонцы поначалу просто буксовали и теряли очки, а потом и вовсе свалились в игровой кризис.Команда Сарри разучилась атаковать. Если судить по остроте моментов, они играют как типичный середняк лиги и пока ничего не могут с этим поделать.Сарри говорил о том, что ему нужны новые игроки. В первую очередь, нападающий. Итальянский наставник хотел именно Игуаина и, видимо, получит его, но теперь уже очевидно, что это не решит всех проблем."Челси" проиграл две последних больших игры. Сначала "Тоттенхэму" в Кубке Лиги, где у "синих" было достаточно подходов, но не достаточно реально опасных моментов. Потом "Арсеналу" в премьер-лиге: это поражение позволило "канонирам" сократить отрыв между двумя командами.После матча Сарри был в ярости:- Я очень зол отношением игроков, которое мы увидели сегодня. Периодически могут случаться сложности, но на эти сложности нужно реагировать намного лучше, чем мы реагировали сегодня.Мы не можем смириться с таким отношением. Таким же оно было и в матче с "Тоттенхэмом". Мы подумали, что сможем перебороть эту проблему, но кажется, что мы действительно не можем собраться на такие матчи.Я не терплю поражений, но особенно я не терплю поражений в такой манере, - сказал он в интервью.А затем продолжил на пресс-конференции:- У меня месседж для команды. Я очень зол. Это поражение случилось из-за психологии. Я не могу это принять. Кажется, что этих футболистов крайне сложно мотивировать.Последнее звучит совсем угрожающе.Впрочем, Сарри есть из-за чего злиться: "Челси" за весь матч только один раз пробил в створ.Так или иначе, итальянский специалист очень рискует. В "Челси" уже сливали тренера и делали это грамотно, чуть ли не профессионально: вспомните последний сезон Моуриньо во время его второго пришествия, когда всё началось после ссоры с Евой Карнейро.Жозе Моуриньо вообще спец в этом деле. Есть мнение, что в "Манчестер Юнайтед" его так же сливали игроки. Жозе намекнул об этом в недавнем интервью. Говорить что-то о "МЮ" прямо он не имел права по условиям контракта, но сумел высказаться так, чтобы его все поняли, но сложно было докопаться юридически:- Сейчас уже не то время, когда тренер может справляться со всем в одиночку и вести образовательную работу, а иногда и вступать в конфронтацию с игроками, которым не хватает профессионализма. Тренеру нужна структура.Клубу нужен владелец, генеральный директор, спортивный директор и потом уже менеджер. Это структура, которая может справиться со всеми проблемами в современном футболе.Клубу нужна структура, и эта структура должна защищать тренера, а игроки должны чувствовать, что каждый занимается своим делом, и они никогда не будут иметь больше власти, чем позволено, - рассказал скандальный португалец.Косвенных доказательств тоже достаточно. "МЮ" неожиданно изменился и начал побеждать (слишком резво для каких-то изменений Сульшера), а тот же Погба из унылого и ленивого балласта превратился в настоящего тащера (5+4 за семь матчей).Впрочем, не всегда конфронтация с подопечными идёт команде во вред. Свежий пример - Солари в "Реале". Нынешних "галактикос" лихорадит. Лишь после двух последних побед над конкурентами "сливочные" смогли оказаться в тройке.После появления на "Сантьяго Бернабеу" Солари полузащитник Иско перестал получать возможности проявить себя на поле. Поначалу хавбек терпел, но потом догадался пойти по пути Глушакова вместо того, чтобы сбросить лишний вес, которым был недоволен тренер.Нет, речь не про баню. Просто лайкнул пост в твиттере следующего содержания:- Он ставит Дани Сьоса и Каземиро, который не в форме, и хоть Солари закончил играть 20 лет назад, он скорее выпустит себя, чем Иско.Естественно после такого Иско окончательно впал в немилость. Тренер не дрогнул и не изменил своего решения. Как и по Марсело, у которого по ходу сезона набралось семь лишних килограммов.И, как мы видим, эти решения пошли "Реалу" только на пользу. Скорее всего, и потому, что руководство, судя по слухам, Солари поддержало, а не стало отмалчиваться и не принимать ничью сторону.Фото: footboom // sportskeeda