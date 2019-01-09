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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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14-летний форвард из "Чертаново", который поедет на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев
В России подрастает талант, забивший в игре за юношескую команду "Юнайтед" пять голов. Его скорость и техника для такого возраста очень круты.
О совсем молодом форварде, который показывает на поле реальный космос, публика не только России, но и всего мира узнала лишь в первых числах этого года. Популярный футбольный инстаграм под названием "433" опубликовал один из мячей юного игрока: Сергей забил его в ворота юношеской команды ЦСКА.
"Чертаново" тогда победил 5:0. Что характерно, все мячи на счету Пиняева.
На самом деле, матч был ещё год назад. Весной о молодом даровании уже появлялись материалы и возникали разговоры. А всё вот почему.
Весной 2018-го Пиняев ездил в Манчестер. Его пригласили на недельную стажировку.
- На одном испанском турнире – Madrid Football Cup – были скауты "Манчестера". Там были 32 команды, мы обыграли "Ювентус", "Челси", сборную Японии, "Вердер" и заняли первое место. Опередили "Реал", "Ливерпуль", "Атлетико". Сережа забил 9 мячей, стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком. Через три месяца скауты "Манчестера" вышли на нас, - рассказывал sports Николай Ларин, директор академии "Чертаново".
В Англии Сергей принял участие в выставочном матче. Он сыграл за юношескую команду "МЮ" против "Бари". Сыграл в своем фирменном стиле - отгрузил в чужие ворота пять голов.
- Перед матчем с "Бари" в раздевалке нам раздали форму и сказали пару напутственных слов. Потом разминка и матч. Пять мячей я забил за счет своей скорости. Там был центральный полузащитник, 8-й номер, и левый полузащитник, не помню номер – хорошо с ними сыгрался. Мы выиграли 6:0. Потом нас хвалили за то, что мы играли до последних минут. И меня отдельно хвалили за голы, - рассказывал потом Сергей.
Такая командировка - очень редкое событие. Во-первых, действует регламент FIFA по переходу футболистов до 18 лет. Во-вторых, у российских ребят нет европейского паспорта. В любом случае парня пока берегут и не собираются никуда отдавать, чтобы он спокойно работал и развивался. Николай Ларин так же рассказывал:
– Голы он похожие забил за "Манчестер": брал мяч, обыгрывал одного-двух человек, убегал, обводил вратаря, забивал. Каждый из этих голов – в первую очередь скорость и владение мячом на скорости. После Манчестера мне писал знакомый представитель "Валенсии", через которого Надя Карпова уехала, спрашивал, может ли Сережа к ним тоже съездить на неделю. Я сказал, что подумаем, сейчас наше первенство идет.
Люди из "Спартака" или "Зенита" за Сережей не приходили, хотя все о нем знают. Но что они сейчас могут сказать? "Дайте нам Сережу, он будет у нас в академии"? Но мы же не дадим, мы считаем, что ему тут лучше.
Не так давно стало известно, что в скором времени Пиняев снова поедет в "МЮ", на ещё одну стажировку: только теперь на две недели.
Потенциал у парня бешеный, но в подавляющем большинстве случаев юношеские таланты вянут в процессе взросления. Вспомнить того же Эдегора, которого расхвалили на весь мир. За него заплатил деньги "Реал", но он так и не смог выйти на тот уровень, который от него ожидали, так что теперь он играет за "Витесс" Слуцкого. Нет смысла спорить с тем, что на юношу пагубно влияли большие ожидания.
На этот раз очень хочется верить, что ничего подобного не произойдет. И у России появится свой Месси. Почему Месси? Именно с форвардом "Барселоны" Пиняева сравнивают чаще всего.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чертаново"
Интервью: Sports.ru
О совсем молодом форварде, который показывает на поле реальный космос, публика не только России, но и всего мира узнала лишь в первых числах этого года. Популярный футбольный инстаграм под названием "433" опубликовал один из мячей юного игрока: Сергей забил его в ворота юношеской команды ЦСКА.
"Чертаново" тогда победил 5:0. Что характерно, все мячи на счету Пиняева.
На самом деле, матч был ещё год назад. Весной о молодом даровании уже появлялись материалы и возникали разговоры. А всё вот почему.
Весной 2018-го Пиняев ездил в Манчестер. Его пригласили на недельную стажировку.
- На одном испанском турнире – Madrid Football Cup – были скауты "Манчестера". Там были 32 команды, мы обыграли "Ювентус", "Челси", сборную Японии, "Вердер" и заняли первое место. Опередили "Реал", "Ливерпуль", "Атлетико". Сережа забил 9 мячей, стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком. Через три месяца скауты "Манчестера" вышли на нас, - рассказывал sports Николай Ларин, директор академии "Чертаново".
В Англии Сергей принял участие в выставочном матче. Он сыграл за юношескую команду "МЮ" против "Бари". Сыграл в своем фирменном стиле - отгрузил в чужие ворота пять голов.
- Перед матчем с "Бари" в раздевалке нам раздали форму и сказали пару напутственных слов. Потом разминка и матч. Пять мячей я забил за счет своей скорости. Там был центральный полузащитник, 8-й номер, и левый полузащитник, не помню номер – хорошо с ними сыгрался. Мы выиграли 6:0. Потом нас хвалили за то, что мы играли до последних минут. И меня отдельно хвалили за голы, - рассказывал потом Сергей.
Такая командировка - очень редкое событие. Во-первых, действует регламент FIFA по переходу футболистов до 18 лет. Во-вторых, у российских ребят нет европейского паспорта. В любом случае парня пока берегут и не собираются никуда отдавать, чтобы он спокойно работал и развивался. Николай Ларин так же рассказывал:
– Голы он похожие забил за "Манчестер": брал мяч, обыгрывал одного-двух человек, убегал, обводил вратаря, забивал. Каждый из этих голов – в первую очередь скорость и владение мячом на скорости. После Манчестера мне писал знакомый представитель "Валенсии", через которого Надя Карпова уехала, спрашивал, может ли Сережа к ним тоже съездить на неделю. Я сказал, что подумаем, сейчас наше первенство идет.
Люди из "Спартака" или "Зенита" за Сережей не приходили, хотя все о нем знают. Но что они сейчас могут сказать? "Дайте нам Сережу, он будет у нас в академии"? Но мы же не дадим, мы считаем, что ему тут лучше.
13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!— Сборная России (@TeamRussia) November 3, 2018
Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? ??
? @chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb
Не так давно стало известно, что в скором времени Пиняев снова поедет в "МЮ", на ещё одну стажировку: только теперь на две недели.
Потенциал у парня бешеный, но в подавляющем большинстве случаев юношеские таланты вянут в процессе взросления. Вспомнить того же Эдегора, которого расхвалили на весь мир. За него заплатил деньги "Реал", но он так и не смог выйти на тот уровень, который от него ожидали, так что теперь он играет за "Витесс" Слуцкого. Нет смысла спорить с тем, что на юношу пагубно влияли большие ожидания.
На этот раз очень хочется верить, что ничего подобного не произойдет. И у России появится свой Месси. Почему Месси? Именно с форвардом "Барселоны" Пиняева сравнивают чаще всего.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чертаново"
Интервью: Sports.ru
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