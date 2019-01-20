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Хосеп Гвардиола: Сане все еще не Гиггз

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что нападающего его команды Лероя Сане пока рано сравнивать с легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом.

23-летний Сане по итогам прошлого сезона был назван лучшим молодым игроком АПЛ. В сезоне-2018/19 игрок сборной Германии забил 10 мячей за "Сити" в 28 матчах.

"Думаю, что Сане становится все более стабильным игроком, но он все еще не Райан Гиггз.

Я не помню, был ли Гиггз таким, как Лерой, в возрасте 21-22 лет, не знаю. Я помню Гиггза по финалам Лиги чемпионов против "Барселоны" (в 2009 и 2011 годах, "Барселону" на тот момент тренировал Гвардиола). Это было после множества сезонов игры в АПЛ. Но на ранней стадии карьеры, возможно, они были довольно похожи.

Я сравниваю Сане с настоящим Райаном Гиггзом с поздних этапов его карьеры. И, конечно, Сане - это не Гиггз", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Sport24.ru
Теги: Гиггз Гвардиола Сане АПЛ
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