Хосеп Гвардиола: Сане все еще не Гиггз

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что нападающего его команды Лероя Сане пока рано сравнивать с легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом.23-летний Сане по итогам прошлого сезона был назван лучшим молодым игроком АПЛ. В сезоне-2018/19 игрок сборной Германии забил 10 мячей за "Сити" в 28 матчах."Думаю, что Сане становится все более стабильным игроком, но он все еще не Райан Гиггз.Я не помню, был ли Гиггз таким, как Лерой, в возрасте 21-22 лет, не знаю. Я помню Гиггза по финалам Лиги чемпионов против "Барселоны" (в 2009 и 2011 годах, "Барселону" на тот момент тренировал Гвардиола). Это было после множества сезонов игры в АПЛ. Но на ранней стадии карьеры, возможно, они были довольно похожи.Я сравниваю Сане с настоящим Райаном Гиггзом с поздних этапов его карьеры. И, конечно, Сане - это не Гиггз", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.