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Юрген Клопп: Александр-Арнолд быстро лечится. У "Ливерпуля" есть надежда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил примерные сроки возвращения травмированного защитника Трент Александра-Арнолда, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что 20-летний игрок повредил колено получил травму во встрече 22-го тура с "Брайтоном" (1:0) и пропустит минимум две недели.

"Я не могу точно сказать, когда Александр-Арнолд восстановится от травмы. Необходимо смотреть за его состоянием каждый день. Возвращение к игре 24-го тура против "Лестера"? Я не знаю. Этот футболист быстро лечится, поэтому он дает нам небольшую надежду, увидим, что будет", – цитирует Клоппа Goal в своем твиттере.

Теги: Клопп Ливерпуль Александр-Арнолд АПЛ
Вчера, 23:57
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