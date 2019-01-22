Сарри меняет «Челси», но хорошего в этом мало. Пора перестать восторгаться «тренерами-философами»

Маурицио Сарри

Игуаин может воссоединиться с Сарри в "Челси"

У Жоржиньо в "Челси" пока ни одной результативной передачи

«Челси», проиграв «Арсеналу» в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги, фактически лишился шансов на чемпионство. «Синим» с новым тренером и не ставили таких задач перед началом сезона, но Маурицио Сарри, которого считают едва ли не лучшим тренером Европы, настолько очаровал всех на старте сезона, что теперь наступило горькое разочарование. Похоже, что пора более критически взглянуть на результаты работы Сарри и переосмыслить так называемых тренеров-философов.Маурицио Сарри появился в итальянском футболе практически из ниоткуда. Бывший банковский служащий, который никогда во время футбольной карьеры не поднимался выше Серии D, упорно шёл по карьерной лестнице. Сарри начинал с тренерской деятельности в клубах низших дивизионов, а по-настоящему раскрылся в «Эмполи», откуда и перешёл в «Наполи». В каждой команде Сарри был чётко виден рисунок игры. Контроль мяча, выход из под прессинга через короткие передачи, высокий прессинг. Всё это – основы футбола Сарри, которые он проповедовал не только в «Челси» и «Наполи», но и в более скромных клубах.Результатами работы Сарри в «Челси» восторгалась фактически вся Европа. Появилось много поклонников у Маурицио и в России. Действительно, иногда неаполитанцы феерили на поле, устраивая настоящее представление. «Наполи» играл не менее эффектно, чем «Барселона» в золотые годы каталонцев под руководством Хосепа Гвардиолы. Наверное, отчасти поэтому сам Гвардиола как-то назвал Сарри лучшим тренером Европы. Всё было довольно круто, но главное, что Сарри так и не добился того, чего так ждал владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис. Неаполитанцы пробились в Лигу чемпионов, составили конкуренцию «Ювентусу», но Скудетто так и остался в Турине. Даже солидные финансовые вливания и тренерский гений Сарри не помогли «Наполи» завоевать почётный трофей. Когда Сарри уезжал из Неаполя, де Лаурентис, у которого испортились отношения с тренером, напомнил о фактических результатах работы бывшего рулевого. Действительно, «Наполи» под руководством Сарри так ничего и не выиграл.Тем не менее, итальянец пошёл на повышение. Приглашение в «Челси» стало фактически признанием величия Сарри, ведь в АПЛ попадают только избранные. В этом плане Премьер-Лига напоминает НБА или НХЛ, куда все так стремятся попасть. В Лондоне поверили в тренера, который, как говорили, изменил итальянский футбол. Начало сезона у Сарри в «Челси» получилось действительно впечатляющим. Лондонцы сумели бросить вызов «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», долгое время шли с ними вровень, оставаясь в числе реальных претендентов на золото. Но дальнейшие события показали, что гений Сарри явно преувеличен. На фоне чёткого тактического рисунка игры и превосходного контроля мяча широкой аудитории не были заметны серьёзные минусы.Сарри получил в распоряжение клуб со стабильной финансовой базой и вполне добротным составом. Да, после Антонио Конте у «Челси» были проблемы, но их можно было решить, исправив некоторые детали. Сарри, по всей видимости, это оказалось просто неинтересно. Итальянец решил затеять настоящую революцию в команде, которая всё больше кажется авантюрой.Итальянский тренер явно хотел привести в команду целую группу своих бывших игроков из «Наполи». Так, «Челси» приобрёл Жоржиньо, а уже в ближайшее время может быть оформлена сделка по переезду на «Стэмфорд Бридж» Игуаина. Периодически упорство Сарри напоминало маниакальность. Уже даже де Лаурентис призвал Сарри прекратить охоту за игроками «Челси».В желании поработать с теми, кого хорошо знаешь, нет ничего странного или неправильного. Но ради своих идей Сарри начал ломать то, что итак отлично работало. Фактически, итальянец пошёл ва-банк, поставив всё на Жоржиньо, оказавшегося довольно средним игроком. Ради того, чтобы превратить Жоржиньо в Модрича для «Челси», Сарри снял Н’Голо Канте, лучшего опорника мира, с привычной позиции. Канте превратился в box-to-box полузащитника, которому нужно регулярно подключаться к атакам. В такой игре француз чувствует себя куда менее уверенно. В начале сезона задумки Сарри работали успешно. Но итальянец явно недооценил своих соперников. Вскоре оппоненты нашли способ остановить «Челси». Сработала банальная коллективная опека Жоржиньо, поставившая итальянского плеймейкера в тупик. Соперник, прикрепляя к Жоржиньо персонального опекуна-«бульдога», заметно осложняет задачу для «Челси».В то же время при такой игре вскрылись все минусы Жоржиньо. Оказалось, что для опорника Жоржиньо недостаточно хорошо обороняется, да и мало отрабатывает. А выходить из под плотной опеки итальянцу слишком сложно. За весь сезон у Жоржиньо в активе всего 1 гол и ни одной результативной передачи! Да, у Жоржиньо в среднем в сезоне процент точности передач составляет чуть более 90%, но из них потенциально голевой (key passes) является всего 0,6! Внимание на неэффективную игру опорника обратил бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд.«Жоржиньо — это тот, кто задаёт темп игры. Он очень хорош, когда ты доставляешь ему мяч в среднюю треть поля. Но как много результативных передач он сделал в этом сезоне? Около 2000 пасов и ни одного результативного. Нельзя сказать, что он отлично защищается. Кроме того, это (матч с «Арсеналом» был очередной большой матч, в котором его перебегали в полузащите. Он не может бегать. Поэтому он ничего не даёт тебе в оборонительном плане и ничего не даёт на другом конце поля», — считает Фердинанд.Наверное, Жоржиньо мог бы куда лучше проявить себя, если бы рядом с ним был человек, готовый выполнять черновую работу. Например, Канте. Но Сарри с упорством продолжает отправлять Канте ближе к атаке, хотя француз там фактически бесполезен. Да, у него в нынешнем сезоне 3 гола и 2 результативные передачи, но итак понятно, что французский опорник не превратится в атакующего полузащитника. Переучиваться в 27 лет явно поздно.Не менее странно выглядит попытка Сарри превратить Эдена Азара в центрфорварда. Да, Альваро Мората и Оливье Жиру не впечатляют, но Азар, оказавшись на позиции центрального нападающего, гораздо реже встречается с мячом. К тому же, бельгиец всегда здорово прорывался к чужой штрафной, пользуясь тем, что защитники соперника отвлекались на центрфорварда «Челси», кем бы он ни был. Теперь всё внимание защитников сосредоточенно именно на Азарен. Не удивительно, что в матче с «Арсеналом» «Челси» впервые пробил в створ ворот соперника в середине второго тайма. Сарри уже фактически отказался от Мораты, который одной ногой находится в «Атлетико», но потенциальный сменщик испанца, Игуаин, также не является в настоящее время супербомбардиром. Даже сникший Мората в нынешнем сезоне забил больше, почти столько же, сколько Игуаин (5 против 6 голов).Вообще, трансферная кампания «Челси» вызывает колоссальные вопросы. Превращение Кепы Аррисабалаги в самого дорого вратаря мира выглядит сомнительным решением. Да, после ухода Куртуа «Челси» требовался хороший голкипер, но так ли хорош Кепа? В целом, это – средний вратарь, который мало чем выделяется на фоне десятка других игроков его амплуа.Теперь «Челси» готов раскошелиться на Игуаина, который в «Милане» совсем не впечатляет. Есть большие сомнения, что Гонсало сможет быть таким же крутым нападающим, как в своё время в «Наполи», где он установил рекорд Серии А по количеству забитых мячей. По всей видимости, лондонцы потратят под 200 миллионов евро на игроков, которые с большой долей вероятности не усилят команду.Сарри явно не хочет думать о плане Б. Это было заметно ещё по времени, которое он провёл в Неаполе. Когда у «Наполи» что-то не получалось, команда не могла переключиться на другой вариант игры. Всё равно неаполитанцы продолжали разыгрывать мяч и пытаться преодолеть оборону соперника через короткий пас. Иногда это доходит до абсурда. Например, в матче «Челси» с «Арсеналом» на 82-й минуте игры, когда «синие» «горели» 0:2, они всё равно продолжали начинать атаку через короткий пас от Кепы. Казалось бы, команде нужно отыгрывать два мяча, время поджимает, пора просто грузить мяч вперёд, но «Челси» упорно шёл проторенной дорожкой.Безусловно, Сарри прекрасно понимает, что он делает. Но создаётся впечатление, что итальянец просто оторван от реальности. Он не думает о том, с какой командой играет, не думает, какие ресурсы имеются в его распоряжении. Ради своей идеальной игры он готов ломать работающие механизмы (Канте, Азар), совершать сомнительные трансферы и закрывать глаза на текущую ситуацию. Всё это напоминает футбольный менеджер, в котором нужно расставить фигурки по полю и дать игрокам команды. Но в реальной жизни такие вещи не работают, есть ещё мотивация, умение и желание следовать полученным инструкциям, тот самый человеческий фактор. И пока складывается впечатление, что Сарри обо всём этом немного забывает.