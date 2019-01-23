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Экс-игрок "Челси" Демба Ба стал одноклубником Таски и Робинью в Турции

Нападающий Демба Ба вернулся в чемпионат Турции.

33-летний сенегалец перешел из "Шанхай Шэньхуа" в "Истанбул ББ". За новую команду он будет выступать под номером 19.



Напомним, этой зимой в "Истанбул ББ" перешли экс-защитник "Спартака" Сердар Таски и бывший нападающий сборной Бразилии и "Реала" Робинью.
Теги: АПЛ Челси Робиньо Таски
Сегодня, 12:45
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