Экс-игрок "Челси" Демба Ба стал одноклубником Таски и Робинью в Турции

Нападающий Демба Ба вернулся в чемпионат Турции.33-летний сенегалец перешел из "Шанхай Шэньхуа" в "Истанбул ББ". За новую команду он будет выступать под номером 19.Напомним, этой зимой в "Истанбул ББ" перешли экс-защитник "Спартака" Сердар Таски и бывший нападающий сборной Бразилии и "Реала" Робинью.