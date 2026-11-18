"В "Локомотиве" новый исполняющий обязанности главного тренера? Окей, приедем — будем знакомиться с основными требованиями. Надо выбираться из этой ситуации.
Мы тоже переживаем, в боевом настроении едем. Надо исправлять ситуацию и выиграть оставшиеся три матча в чемпионате", - сказал Комличенко.
Во время ноябрьской международной паузы московский "Локомотив" расстался с Михаилом Галактионовым, который занимал пост главного тренера команды. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В ближайших матчах "железнодорожниками" будет руководить Сергей Овчинников, ставший старшим тренером. Его помощником стал Александр Бородюк.
Источник: "РБ Спорт"