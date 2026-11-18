Григорий Иванов вновь избран председателем Федерации футбола Свердловской области, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Избрание состоялось на общем собрании региональной федерации в Екатеринбурге. Иванова переизбрали на должность, которая предполагает его дальнейшее пребывание на посту в течение пяти лет.
Иванов руководит Федерацией футбола Свердловской области с 2001 года. Пост президента екатеринбургского футбольного клуба он занимает с марта 2003 года.
На текущий момент "Урал" занимает третье место в Первой лиге, набрав 34 очка после 17 сыгранных матчей.
Президент "Урала" Иванов переизбран на пост главы Федерации футбола Свердловской области
Президент "Урала" Григорий Иванов продолжит работу во главе Федерации футбола Свердловской области.
Фото: ФК "Урал"