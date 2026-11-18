"Побывал на тренировке "Зенита". И что я увидел? Один не добегает, проблема второго заметна невооруженным глазом! И она есть.
Правда, сравнить их уровень с уровнем лидера "Зенита" не смог – тот пока не добрался до расположения клуба", - подписал фото Радимов в своем телеграм-канале.
Напомним, нападающие сине-бело-голубых Максим Глушенков и Александр Соболев, которые забили по 10 мячей и являются лидерами бомбардирской гонки РПЛ, не были вызваны в ноябре с сборную России для участия в товарищеских матчах.
"Зенит" набрал 31 очко и находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Петербургская команда опережает московское "Динамо", идущее вторым, по дополнительным показателям.