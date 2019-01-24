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"Боруссия" Дортмунд готова оформить рекордный для себя трансфер

"Боруссия" интересуется атакующим полузащитником "Кристал Пэлас" Уилфридом Заа, сообщает Guardian.

Представители дортмундского клуба уже начали переговоры с агентами 26-летнего хавбека по поводу возможного трансфера. "Боруссия" рассматривает кандидатуру англичанина в качестве замены Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в "Челси".

"Пэлас" потребует за игрока сумму, близкую к 50 миллионов фунтов. Если "Боруссия" примет условия английской команды, этот трансфер станет рекордным для дортмундцев. На данный момент самым дорогостоящим подписанием "Боруссии" является переход Андре Шюррле из "Вольфсбурга" за 30 миллионов евро в 2016 году.
Теги: АПЛ Бундеслига Боруссия Д Кристал Пэлас Заа
Сегодня, 08:44
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