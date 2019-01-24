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"Рединг" арендовал запасного голкипера "Арсенала" Мартинеса

Голкипер Эмилиано Мартинес перешел из "Арсенала" в "Рединг" на правах аренды до конца сезона, сообщила пресс-служба "Рединга".

26-летний аргентинец в 2010 году перешел в лондонский клуб. Однако с тех пор сыграл всего в 14 матчах во всех турнирах за основной состав "канониров".
Теги: АПЛ Рединг Арсенал
Сегодня, 11:57
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