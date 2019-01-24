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Полиция не смогла найти Эмилиано Салу. Поиски прекращены

Полиция Гернси сообщила, что им так и не удалось найти никаких следов пропавшего с радаров самолёта, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, перешедшего в клуб из "Нанта".

Активные поиски пропавшего самолёта теперь прекращены.

"Нам не удалось найти никаких следов самолёта, пилота или пассажира. Мы проанализировали всю информацию, которая была доступна, и приняли непростое решение о прекращении поисков. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира", - сказал один из руководителей поисковой операции.

Теги: Сала Лига 1 АПЛ
Сегодня, 19:20
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