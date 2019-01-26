Глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы

Президент Аргентины Маурисио Макри поручил министру иностранных дел Хорхе Фори выйти на связь с властями Великобритании и Франции, чтобы он передал им просьбу не прекращать поиски аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, который 21 января находился в самолете вместе с пилотом Дэйвом Ибботсоном в момент, когда воздушное судно пропало с радаров.По данным Clarin, глава аргентинского государства сделал данное поручение после того, как на его имя пришло письмо от родителей футболиста, которые в нем выступили с просьбой посодействовать в поисках сына. Отмечается, что Министерство иностранных дел Аргентины уже адресовало просьбу президента Аргентины послам обоих Великобритании и Франции.Напомним, что Сала летел из Нанта, Франция, в Кардифф, когда 22 января его легкомоторный самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. Спасатели ничего не смогли обнаружить за два дня поисков, и 24 января было принять решение завершить все поисковые работы.