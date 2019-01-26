АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы

Президент Аргентины Маурисио Макри поручил министру иностранных дел Хорхе Фори выйти на связь с властями Великобритании и Франции, чтобы он передал им просьбу не прекращать поиски аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, который 21 января находился в самолете вместе с пилотом Дэйвом Ибботсоном в момент, когда воздушное судно пропало с радаров.

По данным Clarin, глава аргентинского государства сделал данное поручение после того, как на его имя пришло письмо от родителей футболиста, которые в нем выступили с просьбой посодействовать в поисках сына. Отмечается, что Министерство иностранных дел Аргентины уже адресовало просьбу президента Аргентины послам обоих Великобритании и Франции.

Напомним, что Сала летел из Нанта, Франция, в Кардифф, когда 22 января его легкомоторный самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. Спасатели ничего не смогли обнаружить за два дня поисков, и 24 января было принять решение завершить все поисковые работы.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ лига 1
Сегодня, 19:08
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#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:29)
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online

Любой каприз за ваши деньги. Оплачивай поиски и Салу будут десятилетиями искать


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Пиарится мразь. Любому адекватному человеку понятно, что даже выжив при падении с высоты в несколько километров (что уже за гранью возможного), продержаться в ледяной воде хотя бы сутки нереально.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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