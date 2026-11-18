Форвард "Рубина" Сиве: я уже год в России. Я русский, я татарин

Нападающий "Рубина" Жак Сиве полностью адаптировался к России.

Фото: ФК "Рубин"

"Это Россия, мой друг. Я уже один год в России. Я русский. Я татарин. Хорошо? Я татарин, ребят", - сказал Сиве в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале РПЛ.



"Жак Сиве — легенда футбола Татарстана", - подписала видео пресс-служба лиги.



Французский футболист присоединился к "Рубину" в сентябре прошлого года, перейдя из "Генгама". В этом сезоне 25-летний форвард забил 5 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах за казанскую команду в чемпионате и Кубке страны.