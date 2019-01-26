"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса

"Лестер" заинтересован в услугах полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, передает Daily Mail.Контракт 21-летнего бельгийца с "Монако" рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов.В текущем сезоне футболист провел 29 матчей за "Монако" и забил 5 голов.