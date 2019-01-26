Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса

"Лестер" заинтересован в услугах полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, передает Daily Mail.

Контракт 21-летнего бельгийца с "Монако" рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне футболист провел 29 матчей за "Монако" и забил 5 голов.
Теги: Тилеманс Монако Лестер Лига 1 АПЛ
Вчера, 22:45
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