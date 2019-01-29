Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Вест Хэм (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Вулверхэмптон
|22:4529.01.19
|Вест Хэм
|Вест Хэм
|04.02.19
|Ливерпуль
|Сыгранные
|Борнмут
|2 - 019.01.19
|Вест Хэм
|Вест Хэм
|1 - 012.01.19
|Арсенал
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Самир Насри: моя дисквалификация — это урок для всех молодых игроков
Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Самир Насри рассказал о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Напомним, в декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за "Севилью", делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.
"Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьей. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.
Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам", - цитирует Насри L'Equipe.
"Чемпионат.сом"
Напомним, в декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за "Севилью", делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.
"Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьей. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.
Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам", - цитирует Насри L'Equipe.
"Чемпионат.сом"
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