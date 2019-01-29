Вест Хэм (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Вулверхэмптон22:4529.01.19Вест Хэм
Вест Хэм04.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм
Вест Хэм1 - 012.01.19Арсенал

Новости партнеров

Самир Насри: моя дисквалификация — это урок для всех молодых игроков

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Самир Насри рассказал о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за "Севилью", делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

"Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьей. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.

Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам", - цитирует Насри L'Equipe.

"Чемпионат.сом"
Теги: Насри Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 07:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.