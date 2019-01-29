Самир Насри: моя дисквалификация — это урок для всех молодых игроков

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Самир Насри рассказал о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.Напомним, в декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за "Севилью", делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами."Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьей. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам", - цитирует Насри L'Equipe.