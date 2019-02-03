Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Манчестер Юнайтед (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Лестер
|03.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Фулхэм
|09.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Сыгранные
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
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Маруан Феллайни вылетел в Китай для подписания контракта с "Шаньдун Лунэн"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни сфотографировался перед вылетом в Китай.
"Погнали", – подписано фото.
По информации BBC, игрок согласовал контракт с "Шаньдун Лунэн", занимающим 3-е место в чемпионате Китая.
31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально.
"Погнали", – подписано фото.
По информации BBC, игрок согласовал контракт с "Шаньдун Лунэн", занимающим 3-е место в чемпионате Китая.
31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально.
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