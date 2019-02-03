Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Лестер 03.02.19Манчестер
Юнайтед
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

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Маруан Феллайни вылетел в Китай для подписания контракта с "Шаньдун Лунэн"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни сфотографировался перед вылетом в Китай.

"Погнали", – подписано фото.

По информации BBC, игрок согласовал контракт с "Шаньдун Лунэн", занимающим 3-е место в чемпионате Китая.

31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально.
Теги: Феллайни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:28
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