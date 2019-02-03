Маруан Феллаини стал игроком "Шаньдун Лунэн"

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC! — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2019

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини стал игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн", сообщает официальный сайт "красных дьяволов".31-летний бельгиец перешел в "МЮ" из "Эвертона" в августе 2013 года.