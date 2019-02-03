Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Лестер 17:0503.02.19Манчестер
Юнайтед
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

Новости партнеров

Маруан Феллаини стал игроком "Шаньдун Лунэн"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини стал игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн", сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

31-летний бельгиец перешел в "МЮ" из "Эвертона" в августе 2013 года.

Теги: Феллайни Манчестер Юнайтед АПЛ
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