Астон Вилла (Англия)

АПЛ 2015/16

# Команда И О
1 Лестер  38 81
...
15 Кристал Пэлас 38 42
16 Борнмут 38 42
17 Сандерленд 38 39
18 Ньюкасл 38 37
19 Норвич 38 34
20 Астон Вилла 38 17
полная таблица
Предстоящих матчей пока нет
Сыгранные
Арсенал4 - 015.05.16Астон
Вилла
Астон
Вилла		0 - 007.05.16Ньюкасл

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Страшный эпизод из чемпионшипа - игрок "Астон Виллы" наступил на лицо соперника (видео)

Нападающий "Рединга" Нелсон Оливейра получил страшную травму во время домашнего матча против "Астон Виллы" (0:0).

Защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем. В итоге нападающий упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.



Страшный эпизод из чемпионшипа - игрок "Астон Виллы" наступил на лицо соперника (видео)


Стоит отметить, что в одном из прошлых сезонов Мингз также наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед".
Теги: АПЛ Рединг Астон Вилла
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