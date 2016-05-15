Страшный эпизод из чемпионшипа - игрок "Астон Виллы" наступил на лицо соперника (видео)

Нападающий "Рединга" Нелсон Оливейра получил страшную травму во время домашнего матча против "Астон Виллы" (0:0).

Absolutely disgraceful from Tyrone Mings. Not content with stamping on Ibrahimovic, now this. Very, very naughty ... pic.twitter.com/hScpFuzWDS — Secret Footballer (@TSF) February 3, 2019

Защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем. В итоге нападающий упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.Стоит отметить, что в одном из прошлых сезонов Мингз также наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед".