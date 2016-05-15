Страшный эпизод из чемпионшипа - игрок "Астон Виллы" наступил на лицо соперника (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Астон Вилла (Англия)
АПЛ 2015/16
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Лестер
|38
|81
|...
|15
|Кристал Пэлас
|38
|42
|16
|Борнмут
|38
|42
|17
|Сандерленд
|38
|39
|18
|Ньюкасл
|38
|37
|19
|Норвич
|38
|34
|20
|Астон Вилла
|38
|17
|Предстоящих матчей пока нет
|Сыгранные
|Арсенал
|4 - 015.05.16
|Астон
Вилла
|Астон
Вилла
|0 - 007.05.16
|Ньюкасл
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Absolutely disgraceful from Tyrone Mings. Not content with stamping on Ibrahimovic, now this. Very, very naughty ... pic.twitter.com/hScpFuzWDS— Secret Footballer (@TSF) February 3, 2019
Стоит отметить, что в одном из прошлых сезонов Мингз также наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед".
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