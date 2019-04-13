Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл 34 38
14 Борнмут 33 38
15 Бернли 33 36
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Президент "Челси": Пулишич привлечет на нашу сторону аудиторию из США

Президент "Челси" Брюс Бак отметил, что приход в клуб американского полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича должен повысить рейтинги лондонского клуба в США.

"Пулишич – представительный парень. Он пользуется большой популярностью в своей стране. Поэтому, конечно, я буду ждать его в составе, когда мы приедем этим летом на товарищеский турнир в США. Думаю, он поможет нам с привлечением американской аудитории. Опросы показывают, что у нас очень хорошие рейтинги на обоих побережьях, но нам всё ещё есть над чем поработать", - цитирует Бака APnews
Теги: АПЛ Челси Пулишич
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