Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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The Guardian: Де Хеа, Погба и Лукаку могут покинуть "МЮ"
Английское издание сообщает, что вратарь Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку готовы рассмотреть возможности переезда в другую команду, если "МЮ" не попадёт в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Главными претендентами на Де Хеа остаются "Реал" и "ПСЖ", где испанцу готовы платить больше, чем в Манчестере. Погба может вернуться в "Юве" или стать игроком "Барселоны".
На данный момент "Юнайтед" отстаёт от места, гарантирующего Лигу Чемпионов, на три очка.
Главными претендентами на Де Хеа остаются "Реал" и "ПСЖ", где испанцу готовы платить больше, чем в Манчестере. Погба может вернуться в "Юве" или стать игроком "Барселоны".
На данный момент "Юнайтед" отстаёт от места, гарантирующего Лигу Чемпионов, на три очка.
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