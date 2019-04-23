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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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The Guardian: Де Хеа, Погба и Лукаку могут покинуть "МЮ"

Английское издание сообщает, что вратарь Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку готовы рассмотреть возможности переезда в другую команду, если "МЮ" не попадёт в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Главными претендентами на Де Хеа остаются "Реал" и "ПСЖ", где испанцу готовы платить больше, чем в Манчестере. Погба может вернуться в "Юве" или стать игроком "Барселоны".

На данный момент "Юнайтед" отстаёт от места, гарантирующего Лигу Чемпионов, на три очка.
Теги: Де Хеа Погба Лукаку
Сегодня, 13:41
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