The Guardian: Де Хеа, Погба и Лукаку могут покинуть "МЮ"

Английское издание сообщает, что вратарь Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку готовы рассмотреть возможности переезда в другую команду, если "МЮ" не попадёт в Лигу Чемпионов на следующий сезон.Главными претендентами на Де Хеа остаются "Реал" и "ПСЖ", где испанцу готовы платить больше, чем в Манчестере. Погба может вернуться в "Юве" или стать игроком "Барселоны".На данный момент "Юнайтед" отстаёт от места, гарантирующего Лигу Чемпионов, на три очка.