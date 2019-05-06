Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата
"Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
"Манчестер Сити" с 95 очками после 37 туров поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами опустился на вторую строчку.
Чемпионат Англии
37 тур
"Манчестер Сити" – "Лестер Сити" 1:0
Гол: Компани, 70.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Компани, Ляпорт, Уолкер, Гюндоган, Фоден (Сане, 56), Силва (Стоунз, 90+1), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 86), Бернарду.
"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс (Барнс, 75), Олбрайтон (Грэй, 85), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.
Предупреждения: Силва, 22, Магуайр, 35, Компани, 44, Жезус, 89, Ихеаначо, 90.
"Манчестер Сити" с 95 очками после 37 туров поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами опустился на вторую строчку.
Чемпионат Англии
37 тур
"Манчестер Сити" – "Лестер Сити" 1:0
Гол: Компани, 70.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Компани, Ляпорт, Уолкер, Гюндоган, Фоден (Сане, 56), Силва (Стоунз, 90+1), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 86), Бернарду.
"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс (Барнс, 75), Олбрайтон (Грэй, 85), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.
Предупреждения: Силва, 22, Магуайр, 35, Компани, 44, Жезус, 89, Ихеаначо, 90.
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