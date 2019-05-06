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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата

"Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" в матче 37-го тура чемпионата Англии.

"Манчестер Сити" с 95 очками после 37 туров поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами опустился на вторую строчку.

Чемпионат Англии

37 тур

"Манчестер Сити" – "Лестер Сити" 1:0

Гол: Компани, 70.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Компани, Ляпорт, Уолкер, Гюндоган, Фоден (Сане, 56), Силва (Стоунз, 90+1), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 86), Бернарду.

"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс (Барнс, 75), Олбрайтон (Грэй, 85), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.

Предупреждения: Силва, 22, Магуайр, 35, Компани, 44, Жезус, 89, Ихеаначо, 90.
Теги: Манчестер Сити Лестер АПЛ
Вчера, 23:55
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(1)
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 00:26)
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online
Болеет за:
ЦСКА
И МатчТВ просрали такой чемпионат. Все не для людей.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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