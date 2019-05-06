"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата

"Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" в матче 37-го тура чемпионата Англии."Манчестер Сити" с 95 очками после 37 туров поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами опустился на вторую строчку.Чемпионат Англии37 турКомпани, 70."Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Компани, Ляпорт, Уолкер, Гюндоган, Фоден (Сане, 56), Силва (Стоунз, 90+1), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 86), Бернарду."Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс (Барнс, 75), Олбрайтон (Грэй, 85), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.Предупреждения: Силва, 22, Магуайр, 35, Компани, 44, Жезус, 89, Ихеаначо, 90.