Усманов и Абрамович вошли в десятку богатейших резидентов Великобритании

Трое россиян попали Газета в рейтинг самых богатых людей Великобритании, который опубликовала газета The Sunday Times.Восьмую строчку занимает Алишер Усманов, состояние которого оценивается в 11,33 миллиарда фунтов (14,72 миллиарда долларов), за прошедший год оно увеличилось на 783 миллиона фунтов (1,017 миллиарда долларов). Издание сообщает, что летом 2018 годабизнесмен продал 30 процентов лондонского "Арсенала" американскому бизнесмену Стэну Кронке. Однако в декабре президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подтвердил информацию, что Усманов оказывает финансовую помощь клубу.Владелец "Челси" Роман Абрамович занимает 9-е место. Его состояние оценили в 11,22 миллиарда фунтов (14,58 миллиарда долларов). Напомним, что в сентябре Bloomberg сообщил, что российский миллиардер готов расстаться с клубом за 3 миллиарда фунтов. При этом сам Абрамович в 2003 году приобрел клуб за 140 миллионов фунтов.