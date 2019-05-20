Габриэль Батистута может возглавить "Мидлсбро"

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail.

По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить "Мидлсбро". Ранее пост наставника "Мидлсбро" покинул Тони Пулис.
Теги: Батистута Мидлсбро
Сегодня, 12:17
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