Габриэль Батистута может возглавить "Мидлсбро"

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail.По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить "Мидлсбро". Ранее пост наставника "Мидлсбро" покинул Тони Пулис.