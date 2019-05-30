Денис Суарес может продолжить карьеру в "Валенсии"

"Валенсия" может подписать полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, который вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в "Арсенале".

Как сообщает Marca, в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "летучих мышей" Марселино.

За "Арсенал" Суарес отыграл в чемпионате Англии и Лиге Европы только 95 минут.
Теги: Денис Суарес Арсенал Валенсия
Сегодня, 11:56
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