Илкая Гюндоган останется в "Манчестер Сити" до 2020 года

"Манчестер Сити" не отпустит летом полузащитника Илкая Гюндогана в другой клуб, сообщает Sky Sports.

В руководстве английского клуба готовы к сценарию, при котором Гюндоган через год уйдет из клуба на правах свободного агента, если не договорится о новом контракте.

В марте сам Гюндоган заявил, что он готов отыграть контракт до конца и после этого сменить клуб. В "Сити" уверены, что смогут убедить Гюндогана продлить соглашение до истечения текущего.

Sport24.ru
Теги: Гюндоган Манчестер Сити АПЛ
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